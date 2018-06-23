TCMB'nin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

İSTANBUL (AA) - Bakanlar Kurulu'nun, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi'nin (TCMB) Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ında, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi yeniden düzenlendi.

Bakanlar Kurulu'nun "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi'nin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin Esas Mukavelesi'nin 44'üncü maddesindeki gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi yeniden düzenlendi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dahil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir. Bu maddenin uygulanmasında destek hizmeti kuruluşu çalışanları hakkında da Banka Kanunu'nun 35'inci maddesi ve 68'inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri tatbik olunur."

