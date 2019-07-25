TCMB'nin faiz indirimi kararı

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "425 baz pu​​anlık faiz indirimi, piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli." dedi. İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını belirterek, kararın geleceğe dönük bir umut getirdiğini söyledi. "Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır" ifadesini kullanan Avdagiç, enflasyonun yüzde 15’e gerilediğini ve baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini kaydetti.

- "Faizde indirim umut verici ancak tek seferle kalmamalı" Faizde indirimin umut verici olduğunu ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün, Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. Fed, 30 Temmuz'daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca TCMB'nin verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz pu​​anlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli." - "Kararın, bankaların faiz oranlarına yatırımcı lehine yansıyacağını temenni ediyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Merkez Bankası'nın yeni yönetimince alınan faiz indirim kararının en büyük üreticisinden en küçük tüketicisine, ülke ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti. "TCMB'nin faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, yeni Türkiye’de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir" diyen Kaan, MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ettiklerini söyledi. Kaan, "Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.