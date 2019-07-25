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TCMB'nin faiz indirimi kararı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Faiz indirimi kararı, kritik önemde ve isabetli bir adımdır. Karar, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracak ve istihdama önemli bir katkı sağlayacak" - DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde piyasa şartlarına uygun adımlarının devam etmesini bekliyoruz. Kararı olumlu karşılıyor ve küresel piyasalardan da faiz indirim sinyalleri olacağını öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TCMB'nin faiz indirimi kararına ilişkin, "Faiz indirimi kararı, kritik önemde ve isabetli bir adımdır. Karar, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracak ve istihdama önemli bir katkı sağlayacak." dedi.

Gülle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 425 baz puan faiz indirimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, faiz indiriminin en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansıyacak olması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İlkbaharın bitimiyle birlikte, enflasyondaki yapışkanlık etkisinin azaldığına dikkati çeken Gülle, "Türkiye’nin ödediği reel faiz yüksek kalmaya başlamıştı. Bu nedenle, söz konusu faiz indirimi, mal ve hizmet ihracatımızın rekabetçiliği açısından çok doğru bir zamanda yapılmıştır. Temmuz ve eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 600 baz puanlık olası bir indirimin büyük bölümünün bu ayki toplantıda yapılmış olması, ilk etapta ağustos, eylül ve ekim aylarında piyasayı canlandıracak ve ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma sağlayacaktır.

Ayrıca sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir. 11. Kalkınma Planı’nda ihracata bugüne kadarki hiçbir kalkınma planında olmadığı kadar atıfta bulunulmuş olması, artık sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, TCMB Para Politikası Kurulu’nun faiz indirimi kararının, kritik önemde ve isabetli bir adım olduğunu belirterek, kararın Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Finans sektörünün de bu kararla uyumlu aksiyon almasını bekliyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da enflasyonda devam eden iyileşmenin, finans maliyetlerinin de aşağıya doğru çekilmesini gerektirdiğini belirterek, dış dengedeki ve küresel risk iştahındaki iyileşmenin bu gerekliliği daha da uygun hale getirdiğini bildirdi.

Bugünkü faiz indirimi kararının, olumlu gidişata uygun bir yaklaşım olduğunun altını çizen Olpak, "Faiz oranının psikolojik sınır olan 20’nin altına çekilmesini ayrıca önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde cari açıktaki azalma, enflasyondaki düşüş ve finansal koşullardaki iyileşme ile ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörüsü, iş dünyasının güveninin perçinlenmesi açısından büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak finans sektörünün de bu kararla uyumlu aksiyon almasını ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde piyasa şartlarına uygun adımlarının devam etmesini bekliyoruz. Kararı olumlu karşılıyor ve küresel piyasalardan da faiz indirim sinyalleri olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Piyasa tepkilerinin olumlu olması iyiye işaret"

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise faiz, döviz ve enflasyonun yüksek seviyelerde olmasının yatırım ortamını ve özellikle ekonomik güven iklimini ciddi anlamda sarsıntıya uğrattığını belirtti.

Bir kısım ekonomik gösterge grafiklerinin olumluya, bir kısmının stabil görüntüye kavuşmasının, TCMB'yi haklı olarak faiz indirimine yönlendirdiğine işaret eden Danışman, faizlerin psikolojik sınır olan 20’lerin altına inmiş olmasının önemli bir açılım sağlayacağını vurguladı.

Danışman, "Merkez Bankası cesur karar aldı. İnşallah ekonomik gelişime olumlu katkı sunar ve yaklaşık bir yıldır yaşanan sıkıntının aşılmasında ekonomik dinamikleri olumlu olarak tetikler." ifadesini kullandı.

Piyasa tepkilerinin olumlu olmasının iyiye işaret olduğunun altını çizen Danışman, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak, bu cesur kararı memnuniyetle karşılıyoruz. TCMB, rakamları ve eğilimleri çok iyi irdelemiş ve kararını geri dönülmez bir analize dayalı olarak vermiştir. Piyasaların ilk tepkileri olumlu olmuştur. Gerek döviz cephesinde gerekse borsa cephesinde reaksiyon olumlu olmuştur. Bu hassasiyetin devam etmesini, piyasa faizlerine de yansımasını ve enflasyona da aynı şekilde etki etmesini bekliyoruz."

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