TCMB'nin faiz kararı

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) faiz kararı nedeniyle kutladığını ancak ekonominin en temel emtiasının güven olduğunu, bunun tesisinde en azami özeni göstermek gerektiğini belirtti.

Türkay, TCMB'nin faiz artırım kararını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu sayede geç de olsa son haftada oluşan Türk lirasının aşırı değer kaybının engellendiğini belirtti.

TCMB'yi söz konusu adımı nedeniyle kutlamak gerektiğini ifade eden Türkay, şunları kaydetti:

"Piyasaların bu müdahaleye nasıl reaksiyon göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Aslında ekonomide oluşan durumun çözümünün bir tek faizle olamayacağını ekonomistlerin çoğu anlaşmış gibi. Ekonominin en temel emtiası güvendir. Bunun tesisinde en azami özeni göstermek zorundayız. Bu konuda işin başındakilerin uzun vadeli bir düzenlemeler manzumesi geliştirme sorumlulukları var. Oluşan ekonomik tablo, bugünden yarına çözülebilecek eşiği geçmiş olduğumuzu gösteriyor."