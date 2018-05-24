FİNANS

TCMB'nin faiz kararı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay: - "Ekonomide oluşan durumun çözümünün bir tek faizle olamayacağını ekonomistlerin çoğu anlaşmış gibi. Ekonominin en temel emtiası güvendir. Bunun tesisinde en azami özeni göstermek zorundayız"

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) faiz kararı nedeniyle kutladığını ancak ekonominin en temel emtiasının güven olduğunu, bunun tesisinde en azami özeni göstermek gerektiğini belirtti.

Türkay, TCMB'nin faiz artırım kararını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu sayede geç de olsa son haftada oluşan Türk lirasının aşırı değer kaybının engellendiğini belirtti.

TCMB'yi söz konusu adımı nedeniyle kutlamak gerektiğini ifade eden Türkay, şunları kaydetti:

"Piyasaların bu müdahaleye nasıl reaksiyon göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Aslında ekonomide oluşan durumun çözümünün bir tek faizle olamayacağını ekonomistlerin çoğu anlaşmış gibi. Ekonominin en temel emtiası güvendir. Bunun tesisinde en azami özeni göstermek zorundayız. Bu konuda işin başındakilerin uzun vadeli bir düzenlemeler manzumesi geliştirme sorumlulukları var. Oluşan ekonomik tablo, bugünden yarına çözülebilecek eşiği geçmiş olduğumuzu gösteriyor."

Türkay, mevcut sorunların çözümü noktasında en temel üç noktada adım atılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki tasarruf konusu. Tasarruf konusunu ivedilikle artırmamız kaçınılmaz oldu. İkinci konu ise tarım ve hayvancılık. Meşakkatli bir iş kolu olan bu sektör, oyuncularını teker teker kaybetmekte ve yüzyıllardır oluşmuş bilgi birikimi yitirilmektedir. Çözüm kesinlikle ithalat değil bu dalda uğraşanların sektörde kalmalarını özendirecek politikalar geliştirmektir. Üçüncü konu da eğitim. Eğer 2023 gibi ciddi bir hedefimiz var ise insan gücümüzün bilgi seviyesini buna uygun hale getirmeliyiz. Ülke olarak emsallerimize göre şanslıyız. Hem genç nüfusumuz var hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaya can atan iş insanlarımız. Sadece gereken, günümüzün şartlarına uygun ortamın sağlanması. Hep birlikte ülkemizin hak ettiği seviyelere çıkabilmesi için gerekli gayreti göstereceğimize güvenim tamdır."

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BUSİAD dolar merkez bankası müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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