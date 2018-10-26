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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, eylülde 84,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 84,7 milyar dolara indi.

TCMB tarafından, Eylül 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 84,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 65,5 milyar doları olarak kaydedildi. Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,2 azalarak 17,7 milyar dolar oldu

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 12,8 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 8,7 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,2 milyar dolar bir ay, 0,9 milyar dolar 2-3 ay ve 9,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 19,6 azalarak 29,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası TCMB Resmi Rezerv Varlıkları

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