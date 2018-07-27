TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolara indi.

TCMB tarafından, Haziran 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 74 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,8 düşüşle 22,8 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerileyerek 10,7 milyar dolara indi. Bu tutarın 6,5 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 900 milyon doları bir ay, 1,3 milyar doları 2-3 ay ve 8,5 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 58,5 milyar dolara geriledi.

