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TCMB'nin zorunlu karşılıklar hakkındaki değişikliği Resmi Gazete'de

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

TCMB'nin zorunlu karşılıklar hakkındaki değişikliği Resmi Gazete'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 13, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 9; müstakrizlerin fonları yüzde 13; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "En fazla yüzde 30’u, (imkan dilimleri yüzde 0-20 1,0 katsayı, yüzde 20-25 1,4 katsayı, yüzde 25-30 1,7 katsayı) belirtilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya avro cinsinden." şeklinde değiştirildi.

3 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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