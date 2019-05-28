TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırmasının, yabancı para kredi genişlemesini azaltacağını bildirdi.

Erdoğdu, TCMB'nin dün aldığı munzam karşılık oranlarını artırma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dolarizasyon had safhadayken ve döviz girişi azalmışken piyasadan yabancı para cinsinden likidite çekilmesinin, dövize olan talebi artıracağını ve bu durumun Türk lirasının değerinin düşmesine neden olabileceğine dikkati çekti.

Değişik vadelerdeki zorunlu karşılıklar göz önüne alındığında yabancı para cinsinden ağırlıklı zorunlu karşılık oranının 2018'in sonunda yüzde 11,3 iken TCMB'nin, 9 Mayıs'ta bunu 100 puan, dün de 200 puan artırdığını ifade eden Erdoğdu, munzam karşılık artışı yönünde alınan bu kararların, kredi genişlemesini azaltmaya yönelik etkiye sahip kararlar olduğunu savundu.

Bu artışla bankaların daha yüksek maliyetlerle yabancı para cinsinden kredi açabileceklerini vurgulayan Erdoğdu, MB'nin bu kararlarla halkın dövize yöneliminin önlenemeyeceğini kabul ettiğini ve "Bunu önleyemiyoruz, hiç değilse bankacılık sistemine giren döviz mevduatlarının kredi yoluyla parasal genişlemeye etkisini sınırlayalım." dediğini ileri sürdü.