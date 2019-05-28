FİNANS

TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Merkez Bankasının yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırması, yabancı para kredi genişlemesini azaltacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırmasının, yabancı para kredi genişlemesini azaltacağını bildirdi.

Erdoğdu, TCMB'nin dün aldığı munzam karşılık oranlarını artırma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dolarizasyon had safhadayken ve döviz girişi azalmışken piyasadan yabancı para cinsinden likidite çekilmesinin, dövize olan talebi artıracağını ve bu durumun Türk lirasının değerinin düşmesine neden olabileceğine dikkati çekti.

Değişik vadelerdeki zorunlu karşılıklar göz önüne alındığında yabancı para cinsinden ağırlıklı zorunlu karşılık oranının 2018'in sonunda yüzde 11,3 iken TCMB'nin, 9 Mayıs'ta bunu 100 puan, dün de 200 puan artırdığını ifade eden Erdoğdu, munzam karşılık artışı yönünde alınan bu kararların, kredi genişlemesini azaltmaya yönelik etkiye sahip kararlar olduğunu savundu.

Bu artışla bankaların daha yüksek maliyetlerle yabancı para cinsinden kredi açabileceklerini vurgulayan Erdoğdu, MB'nin bu kararlarla halkın dövize yöneliminin önlenemeyeceğini kabul ettiğini ve "Bunu önleyemiyoruz, hiç değilse bankacılık sistemine giren döviz mevduatlarının kredi yoluyla parasal genişlemeye etkisini sınırlayalım." dediğini ileri sürdü.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Dolarizasyon baskısının önümüzdeki aylarda da sürmesi halinde TCMB'nin bu tür kararlara devam etmesi beklenmelidir. Sonuç olarak TCMB'nin Mayıs ayında munzam karşılıkları artırma yönünde aldığı her iki karar, bankanın brüt rezervlerini önce 3 milyar dolar sonra da 4,2 milyar dolar yükseltme yönünde etki yapmaktadır. Türkiye'nin 516,05 baz puana erişen CDS baz puanları hatırlandığında bu hamleler dövize müdahale imkanı elde etmek için brüt rezervleri artırmayı amaçlıyor görüntüsü veriyor."

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