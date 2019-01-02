FİNANS

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, maliyet artışlarına rağmen sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacaklarını belirtti.

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, maliyet artışlarına rağmen sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacaklarını belirtti.
Çimentoya yüzde 40 zam yapılacağı savlarına ilişkin bir açıklama yapan Özdemir, 2018 yılının başından bu yana artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018’in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." (Fotoğraflı)

PARTNERWhatsApp o telefonun fişini çekiyor!WhatsApp o telefonun fişini çekiyor!
Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyorAraştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor
Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldıKuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

Dev şirket TMSF'ye devredildi!

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung iş birliğini sürdürme kararı aldı

'KDV indiriminin sabitlenmesi, global pazarlarda imaj güçlendirir'

'KDV indiriminin sabitlenmesi, global pazarlarda imaj güçlendirir'

'KAP Mobil' sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

'KAP Mobil' sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

Orhangazi'de ekmeğe zam

Orhangazi'de ekmeğe zam

“Emlak sektörü 2019’da yükselişe geçecek”

“Emlak sektörü 2019’da yükselişe geçecek”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.