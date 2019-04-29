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TÇÜD'de Fuat Tosyalı güven tazeledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

TÇÜD Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı yeniden seçildi - Tosyalı: - "ABD ve AB'nin başını çektiği dünya çapındaki korumacı politikalara rağmen, sektörümüz üretimden taviz vermemiş, kayıplarını yeni pazarlara yönelerek telafi etme gayreti içerisinde olmuştur"

Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÇÜD'ün Genel Kurulu'nda Hasan Çolakoğlu Yüksek İstişare Konseyi, Fuat Tosyalı da Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Tosyalı, konuşmasında, sektörün geçen yılın ikinci yarısından bu yana sıkıntılarla mücadele ettiğini belirtti.

"ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) başını çektiği dünya çapındaki korumacı politikalara rağmen, sektörümüz üretimden taviz vermemiş, kayıplarını yeni pazarlara yönelerek telafi etme gayreti içerisinde olmuştur." ifadesini kullanan Tosyalı, sektörün söz konusu gayretlerinin üretim kaybının yüzde 0,6 gibi "ihmal edilebilir" bir seviyede kalmasına ve ihracatın yüzde 20,5 artışla 22 milyon ton ve 18 milyar dolar seviyesine ulaşmasına imkan sağladığını kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 138'e yükseldiğini bildiren Tosyalı, çelik sektörünün Türkiye'de ihracatın ve ekonominin lokomotifi olma konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Tosyalı, sektörün uluslararası piyasadaki konumunu güçlendirilmesi açısından çevre katkı payı, enerji fonu gibi yüklerin kaldırılması, objektif rekabet şartlarının oluşturulması ve serbest ticaret anlaşmaları imzalanırken sektörün zarar görmemesinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Sektöre karşı olumlu yaklaşımları ve vergi düzenlemelerinden dolayı Ticaret Bakanlığına teşekkür eden Tosyalı, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, AB ülkeleri ve Kanada'nın yüksek iç piyasa fiyatlarına rağmen, koruma tedbirleriyle çelik sektörünün karlılığını artıran, tesislerin modernize edilmesine ve yeni yatırımlar yaparak rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan, koruma önlemleri kadar olmasa da yetkililerden en azından haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fuat Tosyalı TÇÜD Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

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