TDİ'nin TRANSBAŞ hisseleri özelleştirilecek

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ'nin, Trabzon Serbest Bölge İşleticisi AŞ'deki (TRANSBAŞ) yüzde 4,636 hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TDİ AŞ'nin TRANSBAŞ'taki 1 milyon 650 bin liralık sermayesinde bulunan yüzde 4,636'lık hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, komisyonca gerekli görülmesi üzerine pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İstekliler, ihaleye katılmak için 50 bin lira geçici teminat bedeliyle ihale şartnamesi satın alacak.

Teklifler, Türk lirası olarak verilecek.

İhalede son teklif verme tarihi 26 Eylül olarak belirlendi.

