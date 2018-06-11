FİNANS

TDL drone yarışları 16-17 Haziran’da İstanbul’da

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

2016 yılında kurulan Tech Drone League ve TDL Drone Sporları Kulübü’nün Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı ile organize ettiği dört etaptan oluşan TDL drone yarışları liginin 1.

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - 2016 yılında kurulan Tech Drone League ve TDL Drone Sporları Kulübü’nün Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı ile organize ettiği dört etaptan oluşan TDL drone yarışları liginin 1. Etap yarışı 16-17 Haziran’da Forum İstanbul’da start alıyor.
Tüm dünyada Formula 1’e rakip olarak gösterilen drone yarışları hızla yayılıyor. Pilotlar quad droneları, FPV( First Person View) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.
Pilotların gözlüğündeki görüntü ekranlarda verilirken seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşıyor olacak.
İki gün sürecek yarışlara ek olarak Tech Drone League, tüm izleyiciler için zengin, interaktif, teknolojik içerikler de hazırladı. Maker standları, giyilebilir VR deneyimi, drone deneyimleme alanları, kişisel taşıma araçları, RC araçlar, DJ ler, dans gösterileri, sahne şovları, e spor turnuvaları, drone simülatörleri ve pek çok sürpriz 16-17 Haziran’da katılımcıları bekliyor.
TDL 1. Etap Ana Sponsoru Forum İstanbul yarışmada 1.’ye 1000 lira , 2. ‘ye 750 lira , 3.’ye 500 liralık hediye çeki verilecek.
TDL: Hedef 2018 sonunda 1 milyon kişiye ulaşmak
Tech Drone League, 2017 yılında 280.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği 16 etkinlikten sonra 2018 sezonunda hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.
0’dan 200 km hıza 1.5 saniyede ulaşabilen droneların hızlarına, Forum İstanbul’a yayılmış özel engellerle dekore edilmiş zorlu bir pist heyecanı da ekleniyor. Pilotlar da droneları gibi gün geçtikçe hızlanıyor.
Dünyaca ünlü drone yarış pilotu da Türkiye’de
Dünyaca ünlü profesyonel drone yarış pilotu Vince İrie / Jedeye FPV, 2017’den sonra bir kez daha Tech Drone League yarışları için ülkemize konuk oluyor. Jedeye, aynı zamanda Hollanda’da yayınlanan Voice of Holland yarışma programının finalistlerinden.
TDL, projeleri, etkinlikleri ile Türkiye'nin drone, drone sporları konusunda profesyonelleşmiş markasıdır.
TDL Kurumsal Yapısı;
Yarışlar : Lig Etap Yarışları , Dronemanya Şov Yarışları , United Drone Races, E-Spor
Akademi: Eğitim ; Drone Do it Yourself , First Person View Pilot Eğitimleri Nişantaşı Üniversitesi TDL Sürekli Eğitim Merkezi
Üretim ; TDL Yarış Drone u (TDL/ X-01 ) , Swarm Uçuş Droneları (Çoklu, ışıklı drone şovları)
Tanıtım: TDL Etap Yarışları TV Programları, Dronemanya Şov Yarışları TV Programları, United Drone Races TV Programları (TV8,5)
Store: Drone, RC, VR, Teknolojik Ürünler (Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü )
Pist: Yerel yönetimler ile birlikte oluşturulacak halka açık antrenman pistleri
TDL Drone Sporları Kulübü Derneği, yeterliliği olan drone pilotlarına sporcu lisans verme yetkisine sahip. TDL 2018 yılında hayata geçireceği e-spor turnuvaları ve United Drone Races (üniversite, okullar ve kulüplerden oluşan altyapı ligi) yanı sıra 4 etap yarışı gerçekleştirecek. Ayrıca, Maslak 1453 Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde açtığı ilk TDL Store / Akademi ‘de Drone Do it Yourself ve FPV ( First Person View ) uçuş eğitimlerine de başladı.

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