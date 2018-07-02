TEB, 2 yıl daha BiGG girişimcilerine destek verecek

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluştan biri olarak başvuruları kabul eden tek banka Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki yıl daha BiGG kapsamında girişimcilere destek vermeye devam edecek.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında çok sayıda girişimciye destek olan TEB, başarısıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı.

2015 yılında BiGG Programı’nın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150’şer bin TL’lik hibelere ulaşmasını sağlayan TEB, programın yeni döneminde de girişimcileri destekledi. Geçen yıl toplam bin 400 başvuru alan TEB’in birinci dönemde TÜBİTAK’a ilettiği 30 iş planından 16’sı destek alırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24’ünün girişimcisi 150 bin TL’lik devlet desteği almaya hak kazandı.

Böylece TEB, 2017 yılında verdiği desteklerle en fazla girişimcinin BİGG kapsamında desteklenmesini sağlayan kurumların başında yer aldı ve toplamda 8 milyon 250 bin TL’lik hibenin girişimcilere ulaşmasını sağladı.