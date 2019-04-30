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"TEB Akıl Fikir Buluşması"na gençler de dahil oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

TEB, 12'ncisini gerçekleştirdiği "TEB Akıl Fikir Buluşması"na bu yıl üniversite öğrencilerini de dahil etti - "TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması" başlığıyla düzenlenen etkinlikte "Aklım Gelecekte: Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki" teması işlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılki "Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması"nı "Aklım Gelecekte: Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki" temasıyla gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB, 12'ncisini gerçekleştirdiği "TEB Akıl Fikir Buluşması"na bu yıl üniversite öğrencilerini de dahil etti. "TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, "Aklım Gelecekte: Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki" teması işlendi.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte inovasyon ele alınırken, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, FutureBright Research, Kurucu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula, teknoloji yazarı M. Serdar Kuzuloğlu, onedio.com Kurucusu Kaan Kayabalı, givinApp Kurucusu Başak Süer ve Nil Karaibrahimgil, "Aklım Gelecekte: Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki" temalı konuşmalar yaptı.

- "Şirketlerin performans kriterleri değişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bilgi toplumundan bilgiyi insan ve teknoloji iş birliğiyle en iyi şekilde kullanabilecek yeni bir değişim sürecine geçildiğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan bu değişimin en önemli faktörlerinden birinin de teknoloji olduğunu vurgulayan Leblebici, şunları kaydetti:

"Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, toplumsal yaşamı dönüştürüyor, üretim süreçlerini etkiliyor, tüketim alışkanlıklarını şekillendiriyor, şirketlerin iş yapış biçimlerini değiştiriyor. İş dünyasında bugüne kadar tutarlı bir büyüme, rekabette diğerlerinden daha iyi olma ve karlılık, ekonomik gelişmenin anahtarı olarak görülüyordu. Son yıllarda ise ekonomik gelişmeyi ölçümleyen kriterler değişti. Artık ekonomik gelişmenin tek ölçütü finansal performans ve karlılık değil. İnsan yararına, toplum yararına, daha iyi bir gelecek için yapılan çalışmalar iş dünyasının, yani şirketlerin performans kriteri olmaya başladı. Biz de ekonomik büyümeyi hedefleyen her çalışmanın artık sadece ekonomik gelişmeye değil, aynı zamanda sosyal problemlere çözüm bulmaya ve insan hayatına pozitif etki sağlamaya da odaklanması gerektiğini düşünüyoruz.

TEB olarak yeni dönemin ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine uygun çalışmalar yapıyoruz. Müşterilerimiz için katma değerli ürün ve hizmetlerle bankacılık faaliyetlerimizi yürütürken, içinde bulunduğumuz topluma ve paydaşlarımıza da değer katan çalışmalar yapıyoruz. Sadece finansal rakamlara odaklanan bir banka değiliz. Ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapıyor; müşterilerimiz, çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve ortaklarımız, kısaca tüm paydaşlarımızı daha iyi bir geleceğe taşımak üzere çeşitli projelerle destekliyoruz."

- "TEB Genç Zeka Merkezi ile inovatif fikirli gençlerimizi buluşturuyoruz"

Banka olarak, inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ’lerden kadın patronlara kadar geniş bir alanda sorumluluk bilinciyle topluma pozitif etkide bulunan çalışmalar yaptıklarını aktaran Leblebici, gençlere yönelik hayata geçirecekleri yeni bir proje hakkında da bilgi verdi.

Leblebici, "Dudullu’da faaliyet gösteren operasyon merkezimizde çok sayıda yenilikçi fikir üretiliyor, teknoloji projesi hayata geçiriliyor. Yakın zamanda burada TEB Genç Zeka Merkezi’mizi açacağız. İnovasyon ve fikir merkezi olarak konumlandıracağımız TEB Genç Zeka Merkezi’nde sadece banka içinden değil, dışarıdan da gençlerimiz bir araya gelip inovatif fikir üretebilecek. Burada gençlerimizin yenilikçi fikirleri hayata geçireceğine ve geleceğimize pozitif etki yaratan teknolojiler geliştirilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "İnovasyonun olumlu etkisini tüm topluma yaymaya çalışıyoruz"

TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş da bugüne kadar "Akıl Fikir Buluşması" olarak düzenledikleri etkinliği, bu yıl "Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması" olarak gerçekleştirdiklerini, bu yıl buluşmayı gençliğe açtıklarını bildirdi.

Altıntaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 400 üniversite öğrencisi de bizlerle birlikteydi. 'Aklım Gelecekte: Daha İyi Bir Gelecek İçin Pozitif Etki' temasını işlediğimiz bu buluşmada, teknolojinin topluma ve bireylere olan etkisini, teknolojiyi kullanarak nasıl daha iyi bir gelecek yaratabileceğimizi katılımcılarımızla ve gençlerimizle birlikte konuştuk. Bilgi toplumundan, bu bilgiyi insan ve teknoloji iş birliği ile en iyi şekilde kullanabilecek süper akıllı topluma geçtiğimiz bu dönemde artık Toplum 5.0 kavramından bahsediyoruz. Teknoloji akıl almaz bir hızla ilerliyor ve bu hızla ilerlerken bir yandan da 'nereye doğru ilerliyoruz' diye sormak ve nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi düşünmek gerekiyor. Teknoloji alanında yapılan çalışmalar sadece ekonomik gelişmeye değil, aynı zamanda toplumların sosyal problemlerine çözüm bulmaya ve insan hayatına pozitif etki sağlamaya odaklanmalı. Teknolojinin ve inovasyonun insanların refah seviyesini artırmak için kullanılması Toplum 5.0 kavramının temel felsefesini oluşturuyor.

TEB olarak 12 yıldır aralıksız gerçekleştirdiğimiz TEB Akıl Fikir Yarışması ile sadece bir yarışma düzenlemekle kalmadık, bu yarışma ile inovasyon kültürünü toplumumuza ve paydaşlarımıza olumlu etki edecek şekilde yaymayı da hedefledik. 'İcat Çıkar' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Akıl Fikir Yarışması ile yenilikçi fikirlerin hayalden gerçeğe nasıl dönüşebileceğini üniversite öğrencileri, müşterilerimiz ve teknoloji girişimcilerle birlikte deneyimliyoruz. TEB’in inovasyon yolculuğu bundan tam 12 yıl önce başladı. Bu 12 yılda üniversite öğrencilerinde inovasyon bilincini arttırdık, müşterilerimizle birlikte ürün ve hizmetlerimizi yeniden tasarladık, teknolojik girişimcilerin çevik dünyasını ve yeni teknolojilerini bankamıza taşıdık. Sektörde bir çok ilke imza attık. 12 yıldır inovasyonu kurumun DNA’sına işlemiş, açık inovasyona inanan ve Türkiye’nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir bankayız. TEB Akıl Fikir Yarışması ile bu yıl da icatcikar.com web sitemiz üzerinden gençlerimizin, müşterilerimizin ve girişimcilerimizin birbirinden parlak fikir ve projelerini değerlendirdik. 98 ülkeden 268 bin tıklanma aldık. Bu yıl itibarıyla 15 binin üzerinde başvuru aldığımız yarışmamızda, projelerin yüzde 75’i üniversite öğrencilerinden, yüzde 16’sı müşterilerimizden geldi. 3 yıl önce yarışmaya dahil ettiğimiz 'Teknolojik Girişimci' kategorisine ise bin 435 girişim fikri ile başvuru yapıldı."

- Ödüller sahiplerini buldu

Verilen bilgiye göre, bu yıl 15 bin 944 başvurunun geldiği "Akıl Fikir Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

TEB Akıl Fikir Yarışması'nın "Öğrenci ve Yeni Mezun" kategorisi birincisi Umut İsmetoğlu, ikincisi Dilek Mutlu ve üçüncüsü Kaan Özbudak’a finansal ödüller verildi. Ayrıca en inovatif 3 proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendirildi.

"Müşteri" kategorisinin birincisi İbrahim Özsoy, ikincisi Ayşenur Ulugün, üçüncüsü İrfan Altan Pirali oldu. Bu şampiyonlara finansal ödüller, ayrıca birinciye Roland Garros tenis turnuvası seyahati hediye edildi.

2015 yılından bu yana girişimcilerin projelerinin değerlendirildiği "Teknolojik Girişimci" kategorisinde birinci Mert Ergeneci olurken, ikinci Nurettin Kayhan Göncü, üçüncü ise Cemal Atakan Parlak olarak belirlendi. "Teknolojik Girişimci" kategorisi şampiyonları, finansal ödüller kazanırken, ilk 5'e giren bütün finalistler, TEB Girişim Evi'ne katılım hakkı kazandı.

TEB'in, Türkiye'de bir ilk olan ve bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği TEB Kurumiçi Girişimcilik Programı ödülleri de törende dağıtıldı. Programa bu yıl 214 çalışan, iç girişim projeleriyle başvurdu.

TEB’in Kurumiçi Girişimcilik Programı ile kurum içinde iş birliği ve ortak çalışma kültürü gelişirken, TEB’lilerin girişimci yanları da giderek güçleniyor. Program ile kurum içinde yenilikçi ve bankanın geleceğini değiştirebilecek projeler üreten ve projelerini bir girişimci gibi hayata geçiren "iç girişimciler" yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TEB Akıl Fikir Buluşması Türk Ekonomi Bankası

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