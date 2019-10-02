FİNANS

TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü

İSTANBUL (AA) -
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde yüzde 1,18'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3-60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin Kredisi" teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını banka şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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