FİNANS

TEB, ilk çeyrekte aktif toplamını yüzde 5.0 arttırdı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı sene başından itibaren yüzde 5.0 artarak, 102.2 milyar liraya ulaşırken, net karı 312.4 milyon lira oldu.

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı sene başından itibaren yüzde 5.0 artarak, 102.2 milyar liraya ulaşırken, net karı 312.4 milyon lira oldu. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 65.2’sini oluşturdu.
Yılın ilk çeyreğine dair verilerini açıklayan TEB’in toplam kredileri 67 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6.0 artışla 68.3 milyar lira oldu. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 10 milyar liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15.65 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4.59 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat Seferberliği’ne TEB’den tam destek
TEB, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ihracat için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ocak 2019’da işbirliği protokolü imzaladı. İhracata destek kampanyası kapsamında TEB, dış ticaret yapan firmalara yıllardır sunulan finansal destekler ile ürün ve hizmetlerini, TİM ile imzalanan protokol kapsamında, piyasa ortalamasının altında faiz oranları ve Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektubu komisyon oranıyla daha avantalı bir paket olarak Türkiye İhracat Meclisi (TİM) üyelerine sunmaya başladı. İşbirliği kapsamında TEB, 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. 2019 yılının bu ilk günlerinde atılan adımla ülkemiz için ihracat seferberliğine desteğini arttıran TEB, ihracatı ve yatırımı destekleyecek bir talep doğmasını hedeflerken, ülke olarak sürdürülebilir büyümeye geri dönülmesine de destek olmayı amaçlıyor.
TİM-TEB Girişim Evleri girişimcileri desteklemeye devam etti
TEB Girişim Bankacılığı, TİM ile ortak yürüttüğü TİM-TEB Girişim Ev’leri projesinde yer alan başarılı girişimcilerini Ocak ayında İstanbul’da düzenlenen DemoDay’de TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya getirdi. TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde, 30 başarılı girişimcinin projelerini TİM Başkanı İsmail Gülle’ye aktardıkları etkinlik Anadolu’ya da taşındı. Şubat ayında Gaziantep, Mart ayında da Erzurum buluşmaları ile Anadolu’nun gelecek vadeden tekno girişimcileri yine TİM Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Girişimcilere ihracat odaklı network desteği sunuldu.
TEB Kadın Bankacılığı 8 Mart’ta “Başarının Cinsiyeti Olmaz” dedi
Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirme ve ekonomiye daha fazla dahil olmasına katkıda bulunma amacıyla çalışan TEB, iş yaşamında karşılaşılan her türlü engele karşı iş kadınlarını cesaretlendirmeye devam ediyor. Geçen yıl “Elalem Ne Der” kampanyası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir kampanya başlatan TEB Kadın Bankacılığı, bu yıl da 8 Mart’a özel hazırladığı #BaşarınınCinsiyetiOlmaz videosuyla kadınların iş yaşamındaki önyargı ve engellere karşı verdikleri mücadeleye dikkat çekti.
İş hayatında kadının cesaretini kıracak yaklaşımlara ve ön yargılara karşı dikkat çekici bir içerikle hazırlanan filmde, kadınların iş hayatında karşılaştıkları bu olumsuz bakış açılarına rağmen karşılarına çıkan engelleri aşabilecekleri ve her alanda istedikleri başarıya ulaşabilecekleri anlatılıyor. TEB’in kadın patronları her zaman desteklediği vurgulanan film ile, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan, kadınların ekonomiye katılımını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını sağlamayı amaçlıyor.

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