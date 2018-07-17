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TEB Nakit Yönetimi’ne iki uluslararası ödül birden

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası, iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle TEB, Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ve Best Business Awards tarafından da SMS ÖTV Ödemeleri ile En İyi Yeni Ürün/ Hizmet ödüllerine layık görüldü.

Teknolojinin insan hayatına olan etkisi her alanda artıyor. En önemli ve sık kullanıldığı sektörlerden biri ise elektronik bankacılık. Günümüzde bir çok insanın bankacılık işlerini cep telefonlarından halletiği bu dönemde, bankalar müşterilerinin ödeme, tahsilat gibi süreçlerini hızlandırmak için sürekli yeni geliştirmeler yapıyorlar.TEB ise Sanal Hesap, SMS'le Gümrük Vergisi ve ÖTV/ABSİS Ödemesi gibi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken çalışmaları uluslararası kuruluşlar tarafından da ödüllendiriliyor.

TEB, otomotiv vergi ödemelerini kolaylaştıran ürünü SMS ile ÖTV Ödemeleri ile Best Business Awards tarafından 2018 yılının En İyi Yeni Ürün/Hizmet ödülüne layık görüldü.

Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance ise Singapur’da düzenlenen törende "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" olarak TEB'i ödüllendirdi.

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