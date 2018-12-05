FİNANS

TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:33 | Son Güncelleme

International Finance dergisinin her yıl alanında başarılı kurumları ödüllendirdiği Uluslararası Finans Ödülleri'nde, TEB Özel Bankacılık, "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu - TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - International Finance dergisinin her yıl alanında başarılı kurumları ödüllendirdiği Uluslararası Finans Ödülleri’nde, TEB Özel Bankacılık, "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında, uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından tüketicilere sunduğu hizmetler için ödüllendirilen TEB Özel Bankacılık, yeni bir ödül daha aldı.

İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından olan International Finance dergisinin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde (International Finance Awards) 2018 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü", TEB Özel Bankacılık'a verildi.

Uluslararası Finans Ödülleri, kurumların uluslararası bir platformda endüstri yeteneklerini, liderlik becerilerini, endüstri net değerlerini ve kabiliyetlerini ayırt etmek için veriliyor. Uluslararası Finans Ödülleri'ne, başta Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere finans, bankacılık, varlık yönetimi, aracılık, sigorta, enerji, petrol ve gaz, lojistik ve kamu hizmetleri alanlarında C düzeyindeki yöneticiler ve üst düzey yönetim temsilcileri katılıyor.

\

- "En iyi servisi sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmekten ve çalışmalarımızın ödülle takdir edilmesinden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mendi, "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü"ne sahip olmanın altında büyük bir özveri ve çalışma olduğunu belirterek, yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler ve onları destekleyen melek yatırımcıların yeni bir ekosistem yarattığını kaydetti.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü ile bu alandaki desteklerini düzenli olarak sürdürdüklerini bildiren Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla farkındalığı artan sosyal girişimcilik kavramına yönelik de yeni bir çalışma başlattık. Bu konuda dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka iş birliğiyle 'Fark Yaratan Yatırımlar' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimize dijital ortamlardan ulaşarak onlara farklı kanallardan hizmet sunmak ve değer yaratmak üzere sektörde ilk olan birçok platform ve uygulamayı hayata geçirdik.

TEB Özel müşterileri arasında kapalı ve özel bir network oluşturan, fikir paylaşımları, genel piyasa değerlendirmeleri, özel etkinlikler ve ilgi alanlarına yönelik değerli bilgilere ulaşılabilen TEB Özel Network, sanat eserleri ve koleksiyonların paylaşılabildiği TEB Özel Dijital Müze bunlardan sadece birkaçı... Tüm bu dijital çalışmalardaki en büyük hedefimiz TEB Özel Bankacılık müşterileri için güvenli, pratik ve çağın dijital gereksinimleri ile paralel ürünleri hızla sunmak. Bu alanda Robo Advisory, dijital portföy görüntüleme ve yönetimi gibi birçok proje için de çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem TEB olarak dijital alandaki tecrübemizi hem de ortağımız BNP Paribas’ın Wealth Management alanında dünyadaki diğer tecrübelerini bir potada eritip en iyi servisi sunmayı hedefliyoruz."

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasındaTürkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında
Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEB

En Çok Okunan Haberler

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

TCMB para politikası raporunu yayımladı

TCMB para politikası raporunu yayımladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Mahkeme, 'yüz tarama sistemi ile mesai takibi'ni hukuka aykırı buldu

Mahkeme, 'yüz tarama sistemi ile mesai takibi'ni hukuka aykırı buldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

Nasdaq 2019’da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.