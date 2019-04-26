TEB Portföy Yönetimi, ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamını satın alıyor

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve BNP Paribas Grubu ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEB Portföy Yönetimi ve ING Bank ING Bank’ın iştiraki olan ING Portföy Yönetimi hisselerinin tamamının satışı konusunda anlaştı. Anlaşma ile TEB ve ING grupları yatırım fonu dağıtımı konusunda uzun süreli işbirliğine de imza attılar.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ile iki kurumun toplam 9 milyar TL olan varlık büyüklüğünün daha da artacağını düşünüyoruz” derken, ING Bank’tan yapılan açıklamada yeni yapıda müşterilere daha iyi hizmet sağlanarak, yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanılacağı vurgulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin gerekli izin 25 Nisan'da alındıktan sonra, hisse devri ve birleşme süreçlerine devam edildi. TEB Portföy Yönetimi, satın almanın yanı sıra ING Bank ile de bir dağıtım anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre TEB Portföy Yönetimi yatırım fonlarının da ING Bank dağıtım ağında aktif pazarlaması sağlanacak ve Banka’nın portföy yönetimi müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi ile ulaşılacak.

ING Bank tarafından satış işlemi ile ilgili yapılan açıklamada, ING Portföy Yönetimi’nin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü, bununla birlikte portföy yönetimi işinin ING Grubu’nun global vizyonu kapsamındaki stratejik işler arasında yer almadığı belirtildi.

Bu strateji çerçevesinde yatırım fonları dağıtım işine daha fazla odaklanacaklarının belirtildiği açıklamada, TEB Portföy Yönetimi ile yapılacak işbirliği ile ING Bank müşterilerine değer yaratmaya ve Türk ekonomisine yatırım yapmaya devam edecekleri ifade edildi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Halihazırda yerli ve yabancı yatırım fonları ve başta BNP Paribas Cardif Emeklilik’in kurucusu olduğu fonlar olmak üzere birçok BES ve OKS fonu yönetiyoruz. Satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve işbirliği ile beraber 2019’un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını bekliyoruz. TEB Portföy Yönetimi olarak Türk Sermaye Piyasaları’nın gelişiminde lokomotif kurum olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin lider varlık yönetimi şirketlerinden biri olmak." (Fotoğraflı)

