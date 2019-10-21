TEB, "SMS ile Vergi" ürününü devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), “SMS ile Vergi” ürününü hayata geçirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB, daha önce devreye aldığı ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşları tarafından hızı ve kolaylığı sebebiyle tercih edilen "SMS ile Gümrük Vergisi" ve "SMS ile ÖTV" hizmetlerinden sonra, firmaların bunların dışında kalan KDV, Muhtasar gibi diğer tüm vergilerini de bir SMS ile ödemelerine imkân sağlayan yeni ürününü müşterilerinin hizmetine sundu.

TEB, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin kolaylıkla kullanabileceği yeni ürününü hayata geçirdi. TEB’in "SMS ile Vergi" ürünü şirketlere operasyonel kolaylık ve hız dışında, 7 gün 24 saat işlem yapabilme olanağı sağlıyor.

Ürüne abone olan mükellefler tek bir SMS ile mesai saatleri dışında dahi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SMS bankaya ulaştıktan sonra vergi ödeme işlemi saniyeler içinde gerçekleşirken, mükellefe SMS ile işlemin tamamlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda müşteriler, vergi ödemesi için gönderdikleri SMS’lerle ilgili herhangi bir ücret de ödemiyor.