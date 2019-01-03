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TEB ve TİM ihracat finansmanı için iş birliği protokolü imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği protokolü imzaladı.
İşbirliği kapsamında TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Faiz oranları ise maksimum euro yüzde 4, dolar yüzde 7 olacak. Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa yüzde bir ile yine piyasa oranının altında kalacak.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ihracatın Türkiye’nin net büyümesinde büyük önemi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Protokol kapsamında, TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan TEB’le Dış Ticaret Platformu’ndan bir yıl süreyle ücretsiz olarak faydalanabilecek.
“İhracatçılarımızın ürün kodu, pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, güncel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlayacağız.
“TEB’in ihracat kredilerinde 6’ıncı büyük banka olduğunu ve ihracat işlemlerindeki pazar payının ise yüzde 7.
“Bu rakamlar bankamızın ihracat finansmanına en çok önem veren bankalardan biri olduğunu gösteriyor. Dış ticaret stratejimizin temelinde ihracatı desteklemek yatıyor.
“Bu kapsamda TİM ile bu protokolü imzalayarak 2019 yılı içinde ihracatçılara sağlayacağımız özel koşullarımızı ilan ediyoruz.
TİM Başkanı İsmail Gülle ise, firmaların finansmana erişimi konusunda yaşanan sıkıntıların, üretim ve ihracatta zorluklar yarattığını belirtti ve şöyle devam etti:
“500 dolardan 5 milyar dolara kadar ihracat yapan firmalarımızın tamamı bizler için ayrı ayrı değerli.
“Yani ihracatçılarımızın çoğu, önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor ödemeyi daha sonra alıyor.
“Bu döngünün tamamlanabilmesi için firmalarımızın kredi kullanması kaçınılmaz.
“Kredi kanallarımız ne kadar açık, krediye erişimimiz ne kadar uygun maliyetli olursa ihracatımız da o denli güçlü olur.
“TİM olarak Bankalar Birliği başta olmak üzere finans kurumları ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz.
“Bugün de, TEB ile imzaladığımız protokolle bankalar arasına bir yenisini ekledik.
“Türk Ekonomi Bankası ve TEB Factoring ile çok önemli protokollere imza attık. Bu protokollerle, elbette firmalarımızın bankacılık maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz.
“Ancak sayısal destek yanında, bilgi anlamında, farkındalık anlamında çok önemli konularda TEB ile birlikte çalışacağız. Biz ihtiyaç duyulan zamanda verilen destekleri çok önemsiyoruz.”
TEB Faktoring ve TİM, ihracatçıların uygun koşullarda faktoring hizmeti almasını sağlayacak protokolü de aynı gün imzaladı. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, bankacılıktan sonra, 150 milyar lira iş hacmi ve 600 bin adet şirkete hizmet veren bir finansal enstrüman olan faktoring sektörünün garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini bir arada sunan tek ürün olduğunu söyledi ve ekledi:
“TEB Faktoring kazandığı ulusal ve uluslararası ödüller, gerçekleştirdiği ilklerle sektörün öncü şirketlerinden biri konumunda.
“TEB Faktoring olarak 2018 yılında dört bini aşkın müşteriye hizmet vererek, yaklaşık 9 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdik.
“Yılsonu itibariyle sağladığımız finansman desteği 1.7 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.
“Sadece ihracat tarafında ise yılı yaklaşık 5.6 milyar liralık işlem hacmi ve 1 milyar liraya yakın bir alacak rakamıyla kapattık ve sektörde yüzde 20 civarında bir pay aldık.
“TİM ile iş birliğimiz kapsamında 50 milyon dolar tutarında bir kaynağı TİM üyesi ihracatçılara kullandırarak ülkemize değer katmaya ve ülkemiz ihracatının artmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

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