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TEB’de "Biyometrik İmza" dönemi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "Biyometrik imza projemiz de bu stratejik önceliğimizin bir yansıması ve sektörümüzde de rol model olmasını beklediğimiz önemli bir adım"

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), iş süreçlerinde "Biyometrik İmza" kullanımını başlattı.

TEB'in açıklamasına göre, dijitalleşme, hayatın her alanında etkisini büyük bir hızla gösteriyor. Her geçen gün yeniliklerin ve gelişmelerin yaşandığı bankacılık sektöründe ise ıslak imza dönemi kapanmaya başlıyor.

Banka, bu kapsamda tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan Biyometrik İmza'yı, start up ekosisteminden çıkan ve fintech partnerlerinden olan Techsign ile hayata geçirdi. Güvenlik açısından kağıda atılan imzaya oranla daha fazla veri içermesi sayesinde kişisel bilgi güvenirliğini arttıran Biyometrik İmza sistemi; imzanın atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, halihazırda dijitalleşme ve internet hizmetlerinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmının mobil uygulamalardan veya internet sitesi üzerinden yapıldığını bildirdi.

Islak imza gerektiren fiziksel işlemlerde bazı engellerle karşılaştıklarını aktaran Mendi, şunları kaydetti:

"Belgelerin basılması, dağıtılması, imzalatılması, toplanması ve arşivlenmesi, hem banka hem müşteriler için oldukça zaman kaybı yaratırken bu işlemler için gerekli kağıtların elde edilmesi ise doğaya oldukça zarar veriyor. Biz de hem zamandan tasarruf, hem daha temiz bir gelecek için dijital dönüşüme öncülük ederek, süreçlerimizde kağıt kullanımını kaldırıp, imza sürecini tablet veya akıllı telefon üzerinden gerçekleştireceğiz.

Verimlilik artışı için yüksek teknoloji üretimini ve süreçlerimizin dijital dönüşümünde de bu teknolojileri kullanmayı stratejik önceliğimiz haline getirmeliyiz. Biyometrik imza projemiz de bu stratejik önceliğimizin bir yansıması ve sektörümüzde de rol model olmasını beklediğimiz önemli bir adım."

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