İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), iş süreçlerinde "Biyometrik İmza" kullanımını başlattı.

TEB'in açıklamasına göre, dijitalleşme, hayatın her alanında etkisini büyük bir hızla gösteriyor. Her geçen gün yeniliklerin ve gelişmelerin yaşandığı bankacılık sektöründe ise ıslak imza dönemi kapanmaya başlıyor.

Banka, bu kapsamda tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan Biyometrik İmza'yı, start up ekosisteminden çıkan ve fintech partnerlerinden olan Techsign ile hayata geçirdi. Güvenlik açısından kağıda atılan imzaya oranla daha fazla veri içermesi sayesinde kişisel bilgi güvenirliğini arttıran Biyometrik İmza sistemi; imzanın atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, halihazırda dijitalleşme ve internet hizmetlerinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmının mobil uygulamalardan veya internet sitesi üzerinden yapıldığını bildirdi.