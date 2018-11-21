FİNANS

TEB’den Diş Hekimleri Günü’ne özel avantajlar

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

TEB, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’ne özel 21-25 Kasım'da diş hekimlerine ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunacağını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’ne özel bir kampanya kapsamında diş hekimleri için avantajlı ürün ve hizmetler sunacağı bildirildi.

TEB’den yapılan açıklamada, bankanın sunduğu finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra mesleki ihtiyaçlarında ve günlük yaşamlarında avantaj sağlayan özel paketlerle diş hekimlerinin yanında olmaya devam ettiği ifade edildi.

Bankanın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’ne özel bir kampanya başlattığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 21-25 Kasım'da “İhtiyaç Kredisi”, “Doktor POS”, “Marifetli Hesap”, ” TEB Yıldız Priority Kart”, “Kimliğim Güvende Sigortası” ve “6 kıtada yaklaşık 50 bin ATM’den ücretsiz para çekme özelliği” ile diş hekimlerine ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunulduğu kaydedildi.

Söz konusu tarihlerde “İhtiyaç Kredisi” başvurusu yapan hekim müşterilere yüzde 2,33 faizli, dosya masrafsız kredi imkanı sunulduğu aktarılan açıklamada, “Ayrıca kampanya kapsamında, aralık ayı sonuna kadar TEB’e en az bir adet yeni otomatik fatura talimatı getiren diş hekimleri, 6 ay boyunca tercihlerine göre D&R ya da akaryakıt ödemelerinde 50 liraya varan para iadesinden yararlanabiliyor.” denildi.

-TEB Marifetli Hesap ile birikim imkanı

Hekimlerin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı olmayı hedefleyen TEB’in, 45 gün boyunca geçerli, yüzde 23,5 faiz oranlı “Marifetli Hesap”tan yararlanma olanağı sağladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“TEB’in hekim müşterileri sliplerin serbest meslek makbuzu yerine geçtiği ve birçok özelliğe sahip “Doktor POS”un imkanlarından yararlanırken, ayrıca “TEB Yıldız Priority Kart” ile kuru temizleme ve motovale hizmetinden restoran harcamalarında yüzde 10 bonus kazanmaya kadar günlük hayatta da çok sayıda ayrıcalığa sahip oluyor. Kimlik hırsızlarına karşı “Kimliğim Güvende Sigortası” sunan TEB’de, CEPTETEB lira/dolar/avro hesabı açan müşteriler ise ücretsiz “fast track” ve 6 kıtada yaklaşık 50 bin ATM’den ücretsiz para çekme imkanından faydalanabiliyor.”

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmetKonuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet
Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyorGlobalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi TEB

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.