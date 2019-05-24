İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), en önem verdiği meslek gruplarından biri olan eczacılara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği “Eczane Destek Paketi” ile nakit akışı yönetiminde de eczacılara destek sunmayı hedefliyor. TEB, Eczane Destek Paketi ile eczacı ile ecza deposu arasındaki nakit akışını kolaylaştırmak için toplu ilaç alımlarında eczacıya, 150 bin TL’ye kadar ödeme vadesine ilave 30 gün öteleyebileceği vade opsiyonu sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ücret ve komisyon almadan, eczacılarımızın nakit akışlarını daha rahat yönetmesini desteklemek için artı 30 gün vade imkanı sunduklarını kaydederken, "TEB’den Eczane Destek Paketi adı ile duyurduğumuz bu ürün ve hizmetler, Türk Eczacılar Birliği ile bir yıldır süregelen yoğun mesaimiz ve eczacı müşterilerimizin bize verdikleri geri bildirimler ile oluştu. TEB olarak hem günlük nakit akışlarına hem de hayatlarının ileriki dönemlerindeki ihtiyaçlarına aynı anda odaklanan bir paket hazırladık. Eczacılarımızla birlikte sadece bugünü değil yarını da planlamak istiyoruz. Bu nedenle ‘Eczane Destek Paketi ile ürünlerinizi kolayca alın, vade ve ödeme sorunlarınızı TEB ile çözün’ diyoruz” ifadelerini kullandı.