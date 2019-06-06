İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), hayata geçirdiği "Eczane Destek Paketi" ile nakit akışı yönetiminde eczacılara destek sunmayı hedefliyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel ürün ve hizmetler geliştiren banka, en önem verdiği meslek gruplarından biri olan eczacılara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TEB, hayata geçirdiği "Eczane Destek Paketi" ile nakit akışı yönetiminde de eczacılara destek sunmayı hedefliyor. TEB, paket ile eczacı ile ecza deposu arasındaki nakit akışını kolaylaştırmak için toplu ilaç alımlarında eczacıya 150 bin TL'ye kadar ödeme vadesine ilave 30 gün öteleyebileceği vade opsiyonu sunuyor.

Eczane Destek Paketi ile eczacılar, TEB’in anlaşması olan istediği depodan ürünlerini alabiliyor ve ödemelerini TEB Depo'ya yapıyor. Eczacıların iş sürecini kolaylaştırması planlanan paket ile eczacıların Eczacı Destek Hesabı'ndaki bakiyesi aldıkları ürünleri sattıktan sonra ve hesaplarına para geldikçe kapayabiliyor.