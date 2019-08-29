TEB’den emeklilere özel ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yüzde 1,29 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin TEB'in avantajlı faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanması için sadece 36 ay taahhüt ile emekli maaşını TEB'e taşıması yeterli oluyor.

TEB Emekli maaş müşterileri kampanya kapsamında avantajlı faiz oranlarından yararlanmanın yanı sıra 450 liraya varan promosyondan da yararlanmaya devam ediyor. Emeklilerin kampanyadan yararlanması ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

TEB şubelerinde öncelikli hizmet, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faizve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.

