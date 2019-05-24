TEB'den enflasyona endeksli 2 yeni vadeli hesap

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor. Bu noktadan hareketle, Türk lirası ile yapılan birikimleri enflasyona karşı korumak amacıyla "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ve "Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat" ürünleri devreye girdi.

TEB tarafından uygulamaya alınan, "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ürünü, müşterilere, hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli olarak açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı da doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor.