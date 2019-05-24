FİNANS

TEB'den enflasyona endeksli 2 yeni vadeli hesap

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Tür Ekonomi Bankası (TEB) yeni ürünleriyle, Türk lirasına enflasyona karşı koruma desteği veriyor - TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "Yeni ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL’ye geçişe de teşvik edecek ve reel getiri sağlamalarına imkan sunacak"

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor. Bu noktadan hareketle, Türk lirası ile yapılan birikimleri enflasyona karşı korumak amacıyla "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ve "Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat" ürünleri devreye girdi.

TEB tarafından uygulamaya alınan, "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ürünü, müşterilere, hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli olarak açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı da doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor.

"Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat" ürününde ise müşterilere başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak, 1 yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE + enflasyon marjı veriliyor. 1 yıldan uzun vadeli olarak açılabilecek hesapta; 3 ayda bir faiz ödemesi ya da yıllık faiz ödemesi seçenekleri de bulunuyor.

- "Birikimi olan müşterileri enflasyona karşı daha korumalı hale getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, yeni uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile tasarrufu ön plana çıkartırken, birikimi olan müşterileri de enflasyona karşı daha korumalı hale getirdiklerini belirtti.

Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat ve Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat ürünlerinin, 1 yıldan uzun vadeli üründe, stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat primi ile doğrudan reel getiri anlamına geldiğini vurgulayan Mendi, "Yeni ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL’ye geçişe de teşvik edecek ve reel getiri sağlamalarına imkan sunacak." ifadelerini kullandı.

Mendi, TEB olarak sektörde TL tasarrufun önemini vurgulamaya devam edeceklerini ve yeni ürünlerin, bankacılık sektörünün bilanço yapısını destekleyeceğine inandığını kaydetti.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Sahillerde bayram tatilinin galibi EgeSahillerde bayram tatilinin galibi Ege
TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesiTÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon Mevduat TEB

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Binlerce kişiye müjde! Bayramdan önce ödenecek

Binlerce kişiye müjde! Bayramdan önce ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi

TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi

Bursa'dan Paris'e 1 ton baklava

Bursa'dan Paris'e 1 ton baklava

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.