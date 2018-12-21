İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı'na katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla özel bir kredi kampanyası başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın hayatına doğrudan etki eden İmar Barışı düzenlemesi için tanınan ek süre de 31 Aralık günü sona erecek.

Tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerle yaşamı kolaylaştıran destekler sunan TEB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı'na katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yeni bir kredi kampanyası başlattı.

TEB İmar Barışı İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyenler, 31 Aralık mesai bitimine kadar TEB Şubeleri, internet bankacılığı ve çağrı merkezi aracılığıyla 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı ve yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyasından faydalanabilecek.

\

- İskan ve imar sorunu olanlara büyük fırsat