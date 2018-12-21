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TEB'den "İmar Barışı"na özel kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

TEB Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "İmar Barışı konusunda ülkemizde adeta bir seferberlik oldu. TEB olarak, ihtiyaç sahiplerine uygun koşullarda kredi imkanı sunarak bu kampanyaya destek oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı'na katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla özel bir kredi kampanyası başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın hayatına doğrudan etki eden İmar Barışı düzenlemesi için tanınan ek süre de 31 Aralık günü sona erecek.

Tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerle yaşamı kolaylaştıran destekler sunan TEB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan İmar Barışı'na katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yeni bir kredi kampanyası başlattı.

TEB İmar Barışı İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyenler, 31 Aralık mesai bitimine kadar TEB Şubeleri, internet bankacılığı ve çağrı merkezi aracılığıyla 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı ve yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyasından faydalanabilecek.

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- İskan ve imar sorunu olanlara büyük fırsat

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, yoğun talep nedeniyle 31 Ekim’de bitmesi gereken İmar Barışı süresinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, "İmar Barışı konusunda ülkemizde adeta bir seferberlik oldu. TEB olarak ihtiyaç sahiplerine uygun koşullarda kredi imkanı sunarak bu kampanyaya destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

İmar ve iskan sorunun çözmek isteyen ancak maddi açıdan yeterli kaynağa sahip olamayanlara özel sunulan TEB İmar Barışı İhtiyaç Kredisi'nin oldukça avantajlı olduğunu vurgulayan Mendi, TEB olarak tüketici ihtiyaç ve taleplerine göre ürün geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı TEB

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