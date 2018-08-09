TEB'den kişiye özel bayram kredisi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), harcamaların artacağı bayram dönemi için kredi notuna göre kişiye özel kredi kampanyası başlattı.
TEB'in açıklamasına göre, banka, Kurban Bayramı'nda kredi kullanmak isteyen müşterilerine, nakit ihtiyaçlarına ve ödeme gücüne göre farklı vadelerde Findeks notuna bağlı değişen faiz oranlarıyla geri ödeme imkanı sunuyor.
Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.
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