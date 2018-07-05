FİNANS

TEB'den MTV ödemelerine 3 taksit imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

TEB, bireysel ve ticari kredi kartları ile yapılacak tüm MTV ödemelerine 3 taksit imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bireysel ve ticari kredi kartları ile yapılacak tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 3 taksit imkanı veriyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, MTV ödemelerine ilişkin bir kampanya başlattı. 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, MTV ödemelerini TEB şubeleri, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulaması veya www.gib.gov.tr üzerinden TEB bireysel ve ticari kredi kartları ile yapan müşterilerine, motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

Bu fırsattan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin ödeme yapmadan önce CEPTETEB mobil uygulamasındaki kampanyalar menüsü altından katılmaları ya da MTV yazıp 4616’ya SMS göndermeleri gerekiyor.

Ticari müşteriler ise MTVTİCARİ yazıp boşluk bıraktıktan sonra kartlarının son 4 hanesini yazıp 4616’ya SMS göndererek kampanyadan yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Banka olarak müşterilerimizin vergi ödemelerinde de yanındayız. Bu kapsamda, MTV ödemelerinde TEB kredi kartlarını kullanan müşterilerimize bütçelerini zorlamadan 3 taksit imkanı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
mtv TEB

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