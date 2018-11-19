TEB’den öğretmenlere özel yüzde 2,33 faizle ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak, öğretmenlere 2,33 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren TEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Öğretmenler 16-30 Kasım'da TEB’den alacakları ihtiyaç kredilerinden yüzde 2,33 faiz oranıyla tahsis ücretsiz yararlanabilecek.

