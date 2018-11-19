FİNANS

TEB’den öğretmenlere özel yüzde 2,33 faizle ihtiyaç kredisi

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

TEB’den öğretmenlere özel yüzde 2,33 faizle ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak, öğretmenlere 2,33 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren TEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Öğretmenler 16-30 Kasım'da TEB’den alacakları ihtiyaç kredilerinden yüzde 2,33 faiz oranıyla tahsis ücretsiz yararlanabilecek.

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TEB Türk Ekonomi Bankası

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