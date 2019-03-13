FİNANS

TEB'den "Tıp Bayramı" fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

TEB, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mart ayı boyunca tüm doktorların ve tıp fakültesi öğrencilerin yararlanabileceği kampanyalar düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri için 14 Mart Tıp Bayramı'na özel fırsatlar sunuyor.

TEB'in açıklamasına göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürün ve hizmetler geliştiren banka, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mart ayı boyunca doktorları ve tıp fakültesi öğrencilerini özel ayrıcalıklar bekliyor.

Kampanya kapsamında CEPTETEB Mobil Uygulama, çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yapılan başvurularda ihtiyaç kredisi alan müşterilere 6 ay boyunca D&R ya da akaryakıt alışverişlerinde aylık 50 TL'ye varan para iadesi yapılabilecek. Ayrıca, 14-21 Mart'ta kredi kart başvurusu yapıp onaylanan doktor müşterilere ilk 3 ay içerisinde kartından harcama yapmaları durumunda 50 TL bonus verilecek.

TEB, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde olan uzman doktor adayları için de kampanya sunuyor. TUS'a hazırlanan adaylar, hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli, avantajlı faiz oranıyla ihtiyaç kredisi alabilecek.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacakFour Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak
Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adetYumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası

En Çok Okunan Haberler

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

İGA'dan yolculara uyarı: Mutlaka başvurun

İGA'dan yolculara uyarı: Mutlaka başvurun

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Hepsiburada'dan İzmir'de E-ticaret Zirvesi

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

Ocak ayında toplanan inek sütü yüzde 4.9 azaldı

Boeing Max'ların uçuşlarında büyük düşüş, havada sadece 21'i uçuyor

Boeing Max'ların uçuşlarında büyük düşüş, havada sadece 21'i uçuyor

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.