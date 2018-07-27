TEB’den üç ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel, 15 bin lira tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1.70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, üç ay erteleme imkânı sağlıyor.
Vade seçeneklerinin üç ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. (Fotoğraflı)
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