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TEB’in aktif büyüklüğü 112 milyar lirayı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 31 artarak, 112.4 milyar liraya ulaşırken, net kârı 929.4 milyon lira olarak gerçekleşti.  TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu.

Elif Varan / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 31 artarak, 112.4 milyar liraya ulaşırken, net kârı 929.4 milyon lira olarak gerçekleşti.
TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Toplam 68.8 milyar kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.
Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3.22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 28 oranında artarak, 71.1 milyar liraya ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 10 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16.58 olarak gerçekleşti.
TEB’in dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Eylül sonu itibariyle İstanbul’da sekiz, Bursa’da sekiz, Denizli’de beş, İzmir’de dört olmak üzere toplam 25’e ulaştı.
TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaşarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankacılık platformu oldu. TEB’in internet, mobil kanallarını kullanan aktif müşteri sayısı 1.2 milyonu geçerken, mobil bankacılık kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı.
TEB Girişim Bankacılığı yaklaşık altı yıldır Türkiye’de girişimcilerin gelişmesine ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik farklı iş birlikleriyle çok sayıda proje hayata geçiren TEB, dünya markası olma potansiyeli bulunan teknolojik girişimcilere iş modelleri oluşturma, sektörde doğru rekabet ve globalleşme danışmanlıkların yanında, yatırımcı/potansiyel müşteri buluşturmaları gibi destekler sunarak global pazarlara açılmaları konusunda yardımcı oluyor.
“KOBİ’lerin Danışman Bankası” anlayışıyla 2005’ten bu yana hizmet veren TEB KOBİ Bankacılığı, dünyada örnek gösterilen finansal olmayan hizmetleriyle uluslararası iki organizasyon tarafından ödüllendirildi.
TEB KOBİ Bankacılığı, “Global Business Excellence Awards” kapsamında ise TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları ile “Outstanding Event” kategorisinde ödül aldı. TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları, KOBİ’lerin küresel anlamda rekabet edebilmelerine ve “Endüstri 4.0” sürecine adapte olabilmelerine destek olmak amacıyla üretimin kalbinin attığı sanayi bölgelerindeki KOBİ’lere yönelik düzenleniyor. Bugüne kadar 2 binden fazla KOBİ’ye ulaşan etkinliklerde, KOBİ’lere sanayideki yeni nesil üretimin ihtiyaçları, standartları ve dünyadaki örnekleri hakkında bilgi verilirken, Endüstri 4.0 sürecinin detayları ve dönüşüm sürecinde yapılması gerekenler anlatılıyor.
Uluslararası finans dünyasının etkili yayınlarından olan Euromoney Dergisi, iki farklı kategoride TEB’i ödüle layık gördü. TEB müşterilerinin Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi’ne verdiği cevaplar sonucunda “Türkiye’de En İyi Servis Veren Nakit Yönetimi Bankası” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci seçilen TEB, “Pazar Lideri” kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

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