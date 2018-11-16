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TEB'in iletişim kampanyalarına 24 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Bankanın bu yıl gerçekleştirdiği iki iletişim kampanyası, Felis, Stevie International Business Awards, MIXX, Inflow Awards ve Communicator Awards kapsamında 24 ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2018'de gerçekleştirdiği iki iletişim kampanyası ile ulusal ve uluslararası 5 farklı kuruluş tarafından 24 ödüle layık görüldü.

TEB'in açıklamasına göre, banka, iletişim kampanyaları Felis, Stevie International Business Awards, MIXX, Inflow Awards ve Communicator Awards kapsamında tam 24 ödül almaya hak kazandı.

Türkiye'de tenisin gelişmesi ve geniş kitleler tarafından daha fazla tanınıp sevilmesi için yıllardır çalışan banka, tenis platformu "We Are Tennis" üzerinden gerçekleştirdiği ve Bülent Serttaş'ın da yer aldığı dijital reklam kampanyası ile çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

TEB Kadın Bankacılığı ile kadınların iş dünyasında varlıklarını güçlendirmek ve ekonomiye sağlanan katma değeri artırmak hedefiyle çalışan TEB'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirdiği "El alem ne der?" iletişim kampanyası da ödüle layık görülen bir diğer projesi oldu.

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- We Are Tennis'e verilen ödüller bitmiyor

Bülent Serttaş ile başarılı bir çalışmaya imza atan TEB'in "We Are Tennis" kampanyası; reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde 6 ödül aldı. Kampanya, "Sosyal Medyada Ünlü Entegrasyonu" ve "Görsel Hikaye Anlatımı" kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.

TEB, aynı çalışmayla, değer yaratmak amacıyla influencer, marka ve ajansların düzenlediği kampanyaları ödüllendiren Inflow Awards'ta da "En İyi Sağlıklı Yaşam Influencer Kampanyası" kategorisinde birincilik ödülü aldı. Kampanya ayrıca, dünyanın en saygın iş ödüllerinden Stevie International Business Awards (Stevie Uluslararası İş Ödülleri) kapsamında biri "Satış/Diğer" kategorisinde "Altın Ödül" olmak üzere toplam 3 ödüle layık görüldü.

TEB, dijital pazarlama iletişimi alanında başarılı çalışmaları ödüllendiren MIXX'te de popüler dijital platformlardan Snapchat'te yaptığı çalışmayla "Mobil Kampanyalar" kategorisinde Bronz ödül aldı.

TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Snapchat ile #TEBTennisStars'a özel Türkiye'de ilk kez bir marka için Snap Lens hazırlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve 5,7 milyon kişi tarafından kullanılan TEB Tennis Snap Lens ile çekilen fotoğraflar 49 bin kez paylaşılarak, Türkiye'de Snapchat evreninin yüzde 43'üne ulaşmış oldu.

Kadınlara iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü destek sağlayan TEB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı videosuyla kadınların iş hayatında cesaretlerini kıran "El alem ne der?" iç görüsünü çarpıcı şekilde gündeme taşıdı.

Kadınların iş hayatlarında hedeflerine "El alem ne der?" demeden ulaşmasını, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılmasını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını desteklemeyi amaçlayan TEB, #ElAlemNeDer kampanyasıyla Communicator Awards kapsamında 5 kategoride "Award of Excellence Winners", 5 kategoride de "Award of Distinction" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde ayrıca TEB, "We Are Tennis" reklam kampanyasıyla da "Award of Distinction"a değer bulundu.

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