TEB'in iletişim kampanyalarına 24 ödül

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2018'de gerçekleştirdiği iki iletişim kampanyası ile ulusal ve uluslararası 5 farklı kuruluş tarafından 24 ödüle layık görüldü.

TEB'in açıklamasına göre, banka, iletişim kampanyaları Felis, Stevie International Business Awards, MIXX, Inflow Awards ve Communicator Awards kapsamında tam 24 ödül almaya hak kazandı.

Türkiye'de tenisin gelişmesi ve geniş kitleler tarafından daha fazla tanınıp sevilmesi için yıllardır çalışan banka, tenis platformu "We Are Tennis" üzerinden gerçekleştirdiği ve Bülent Serttaş'ın da yer aldığı dijital reklam kampanyası ile çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

TEB Kadın Bankacılığı ile kadınların iş dünyasında varlıklarını güçlendirmek ve ekonomiye sağlanan katma değeri artırmak hedefiyle çalışan TEB'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirdiği "El alem ne der?" iletişim kampanyası da ödüle layık görülen bir diğer projesi oldu.

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- We Are Tennis'e verilen ödüller bitmiyor

Bülent Serttaş ile başarılı bir çalışmaya imza atan TEB'in "We Are Tennis" kampanyası; reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde 6 ödül aldı. Kampanya, "Sosyal Medyada Ünlü Entegrasyonu" ve "Görsel Hikaye Anlatımı" kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.