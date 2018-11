TEB'in iletişim kampanyalarına 24 ödül

Bülent Serttaş ile başarılı bir çalışmaya imza atan TEB'in "We Are Tennis" kampanyası; reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde 6 ödül aldı. Kampanya, "Sosyal Medyada Ünlü Entegrasyonu" ve "Görsel Hikaye Anlatımı" kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.

- We Are Tennis'e verilen ödüller bitmiyor

Türkiye'de tenisin gelişmesi ve geniş kitleler tarafından daha fazla tanınıp sevilmesi için yıllardır çalışan banka, tenis platformu "We Are Tennis" üzerinden gerçekleştirdiği ve Bülent Serttaş'ın da yer aldığı dijital reklam kampanyası ile çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Kadınların iş hayatlarında hedeflerine "El alem ne der?" demeden ulaşmasını, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılmasını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını desteklemeyi amaçlayan TEB, #ElAlemNeDer kampanyasıyla Communicator Awards kapsamında 5 kategoride "Award of Excellence Winners", 5 kategoride de "Award of Distinction" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde ayrıca TEB, "We Are Tennis" reklam kampanyasıyla da "Award of Distinction"a değer bulundu.