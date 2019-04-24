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Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

British Council tarafından hayata geçirilen Tech4Culture, Burdur’un kültür ve turizminin daha geniş çapta duyurulabilmesi için Nisan ayı itibariyle çalışmalara başladı.

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - British Council tarafından hayata geçirilen Tech4Culture, Burdur’un kültür ve turizminin daha geniş çapta duyurulabilmesi için Nisan ayı itibariyle çalışmalara başladı.
Tech4Culture, Birleşik Krallık ve Türkiye’den kültür ve teknoloji sektörüne yön veren kurumları bir araya getiriyor. Türkiye’deki kültür kurumlarının, izleyici kitlesini geliştirebilmek için dijital teknolojilerle yeni deneyimler keşfetmesini sağlayan Tech4Culture, bu yaklaşımla kültür ve sanatın Türkiye’de ve dünyada çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.
Birleşik Krallık’ın uzmanlığı ile yaratıcı çözümler
Birleşik Krallık’taki partnerler Wire ve Being, Nisan ayında Burdur Valiliği ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Salda Gölü, Akçaköy Lavanta Deresi, İnsuyu Mağarası, Sagalassos Antik Kenti, Burdur Müzesi ve Kibyra Antik Kenti gibi Burdur’un önde gelen kültürel miras ve cazibe merkezlerini ziyaret etti. Gezi sonucunda değerlendirme toplantısına katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, bölgenin ve sahip olduğu doğal güzelliklerin dünyaya tanıtılması amacıyla bu projenin Burdur için büyük öneme sahip olduğunu ve Birleşik Krallık’ın uzmanlığı ve farklı bakış açısı ile yeni projeler geliştirerek kültür ve turizmi tanıtmayı ve erişimi arttırmayı amaçladıklarını belirtti.
Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, projeyle ilgili şu değerledirmeyi yaptı:
“İlimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, dünyaya tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak her zaman önceliğimiz oldu. Tech4Culture’ın da Burdur’un kültür alanındaki aktif çalışmaları ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
Proje’nin Londra merkezli ortaklarından Being’in Kurucusu Colum Lowe da şu yorumu yaptı:
“Çoğu insan gibi ben de Türkiye'nin Burdur bölgesine aşina değildim. Fakat burada bir hafta geçirdikten sonra, ziyaret ettiğim en güzel ve en zengin kültüre sahip yerlerden biri olduğunu dürüstçe söyleyebilirim. En önemlisi de içtenliğini ve büyüsünü kaybetmemiş olması.
“British Council’ın Tech4Culture projesi aracılığıyla, Burdur’daki iş ortaklarımızın bu değerleri tanıtmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Tech4Culture farklı işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor
Kültür ve teknolojiyi bir arada kullanarak farklı iş birlikleri geliştirmeyi hedefleyen Tech4Culture, daha fazla kişiyi sanatla buluşturmak için dijital teknolojilerle yeni deneyimler keşfedilmesini sağlıyor. Bölgenin kültür ve turizm adına ihtiyaçlarının belirtildiği başvuruda, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, yeni kültürel deneyimlerin geliştirilmesi, engellilerin erişimine kolaylık sağlanması ve doğal harikaların tanıtılması gibi birçok öncelik yer alıyor.
Burdur ziyaretinin ardından yaratıcı tasarım ajansları Wire ve Being, bu proje özelinde çözüm fikirlerini çalışacak ve Haziran ayı itibariyle, Burdur Valiliği ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte projeyi geliştirerek hayata geçirecekler. Yaratıcı ve kültürel endüstrilerin teknoloji iş birlikleri sayesinde, Eylül ayında lansmanı yapılacak proje ile Burdur’un dünyaya tanıtılması için ilk adım atılmış olacak.
(Fotoğraflı)

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacakTech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacakTech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacakTech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

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