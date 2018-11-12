FİNANS

"TechAnkara Proje Pazarı" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Girişimcilerin teknoloji odaklı ürünlerini yatırımcılarla buluşturan TechAnkara Proje Pazarı kapılarını açtı - Ankara Valisi Vasip Şahin: - "TechAnkara Proje Pazarı, yalnızca pazara çıkan ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil, pazarın ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edildiği nitelikli bir test ortamıdır"

Girişimcilerin teknoloji odaklı ürünlerini yatırımcılarla bir araya getiren TechAnkara Proje Pazarı açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, ATO Congresium'da 8'incisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, 102 stanttaki teknoloji odaklı ürünlerle girişimcileri buluşturdu. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve Ar-Ge kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarıyla düzenlenen organizasyonda, ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı inovatif ürünlerin ticarileşmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, teknoloji tüketicisi bir ülke olmaktan çıkarak teknoloji üreticisi olmak için icat yapan girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Geleceği şekillendirecek ileri teknoloji ve yüksek katma değerin ortak iş yapma kültürüyle yaratılabileceğini belirten Şahin, fikirden projeye, projeden pazara giden yolun güçlü ekosistemlerin kurulmasıyla mümkün olduğunu bildirdi.

Şahin, pazarda kendini test etmeyen fikirlerin üretilse bile rekabet edemeyeceğini vurgulayarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz TechAnkara Proje Pazarı, ekosistemi güçlendiren bileşenlerin en önemlilerinden biridir. Çünkü yalnızca pazara çıkan ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil, pazarın ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edildiği nitelikli bir test ortamıdır." dedi.

- 105 proje sergilendi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de girişimciliğin geliştirilmesi için sadece mali desteğin yeterli olmadığını, eğitim ve mentörlük programlarıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise bu yılki etkinliğe çeşitli illerden 482 projenin başvuruda bulunduğuna dikkati çekerek, jüri değerlendirmesiyle 105 projenin sergilendiğini aktardı.

Başarılı projelerden birinciye 40 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ticarileşme desteği sağlanacağını ifade eden Şayık, "7 girişimcimiz Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri ve kuluçka merkezlerinde ücretsiz ofis imkanına kavuşacak. Ayrıca 3 girişimcimiz, toplam 50 bin lira değerinde Turkcell Arıkovanı Özel Ödülü'ne sahip olacaktır." diye konuştu.

TechAnkara Proje Pazarı'ndaki sergilenen projelerden 14'ü henüz proje aşamasında bulunurken, 60 ürünün tamamlandığı, 22'sinin ticarileşme aşamasına geldiği ve 9'unun globalleşme seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu girişimler iletişim ve sayısal dönüşüm, makine ve mekatronik teknolojileri, sağlık ve biyomedikal teknolojiler, gıda ve tarım teknolojileri, enerji ve yeşil teknolojiler, eğitim teknolojileri, malzeme ve nano/mikro teknolojiler, havacılık ve otomotiv teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.

Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayisinden Endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler için kaynak, pazar bulma, ticarileşme ve iş birliği fırsatları oluşturuldu.

Etkinlikte, finale kalan 10 proje sahibine plaketleri verildi.

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Ankara Kalkınma Ajansı Arif Şayık Barış Yeniçeri TechAnkara Proje Pazarı Vasip Şahin

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