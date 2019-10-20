FİNANS

Tedavisi tamamlanan yaralı akbaba ülkesine teslim edildi

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Tedavisi tamamlanan yaralı akbaba ülkesine teslim edildi

Geçen yıl Adana'da yaralı olarak bulunan Mısır akbabası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanarak yumurtadan çıktığı ülke olan Bulgaristan'a teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'da yumurtadan çıktıktan sonra kafes ortamında büyütülen ve verici takılarak doğal yaşam ortamına salınan Mısır akbabasının Adana'da olduğu GPS sinyaliyle belirlendi.

Yapılan arazi incelemeleri sonucunda bulunduğu yer tespit edilerek kurtarılan yaralı akbaba, ilk olarak Türkiye'deki gönüllü hayvan severler tarafından Kocaeli'deki Darıca Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Akbaba, ardından da tedavi ve rehabilite edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Mısır akbabasının yaban hayatı kurtarma merkezinde bir yıl süren tedavi ve doğaya uyum sürecinin ardından Bulgaristan'a iade edilmesi için yetkili mercilerle görüşmeler sağlandı.

Görüşmeler sonucunda akbaba, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında gerekli işlemler yerine getirildikten sonra Bursa'ya gelen Bulgar yetkililere teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı

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