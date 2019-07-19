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"Tedbir Yönetim Sistemi" 23 Temmuz'da devrede olacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 21:02 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul AŞ'nin işlemlerin güvenilir ve rekabetçi şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere geliştirdiği "Tedbir Yönetim Sistemi" 23 Temmuz'da devreye alınacak - "Gözetim Tedbirleri Yönergesi" ve "Tedbir Yönetim Sistemi"nin yürürlüğe girmesiyle uygulanmakta olan "Yatırımcı Bazında Tedbir Sistemi"nin (YBTS) yürürlükten kalkacak, "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi"nin uygulanmasına ise devam edilecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, işlemlerin güvenilir ve rekabetçi şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere geliştirdiği "Tedbir Yönetim Sistemi"ni 23 Temmuz'da devreye alacak.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan duyuruda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Borsalar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve bu kanuna aykırılık olacak şekilde gerçekleştirilen işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar ve her türlü önleyici tedbirleri alabilirler." ifadesinin kullanıldığı anımsatılarak, bu kapsamda faaliyetlere devam edildiği belirtildi.

Borsa tarafından yürütülen gözetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesi amacıyla bugüne dek "Otomatik Seans Durdurma Sistemi", "Yatırımcı Bazında Tedbir Sistemi", "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi" ve "SMART Sistemi"nin devreye alındığına dikkat çekilen duyuruda, "Tüm bunlara ek olarak, borsamız gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun da bir parçası olarak piyasa bozucu ya da piyasa dolandırıcılığı şüphesi içeren emir ve işlemler ile makul bir sebeple açıklanamayan olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini proaktif bir yaklaşımla tespit etmek ve piyasalarımıza güveni pekiştirmek amacıyla 'Gözetim Tedbirleri Yönergesi' hazırlanmış ve bir 'Tedbir Yönetim Sistemi' geliştirilmiştir." denildi.

"Gözetim Tedbirleri Yönergesi" ve "Tedbir Yönetim Sistemi"nin 23 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ve tedbirlerin hem yatırımcı hem de yatırım aracı bazında uygulanabileceği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir yatırımcı veya yatırım aracı ile ilgili olarak 'Tedbir Yönetim Sistemi'nin bir uyarı üretilmesi durumunda,
ilgili yatırım aracının piyasasında sağlıklı fiyat teşekkül etmesini teminen ve yatırımcıların zarar görmesini engellemeye yönelik olarak yatırım araçları için 3 aya kadar,
piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki eylemleri ile piyasa bozucu eylemlerini kısıtlamaya yönelik olarak ilgili yatırımcılar için ise 6 aya kadar 'İnternet Emir Yasağı', 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı', 'Brüt Takas' ve 'Depo Şartı' vb. gibi önleyici tedbirler hem yatırımcılar hem de yatırım araçları için birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilecektir."

Duyuruda, "Gözetim Tedbirleri Yönergesi" ve "Tedbir Yönetim Sistemi"nin yürürlüğe gireceği 23 Temmuz itibarıyla uygulanmakta olan "Yatırımcı Bazında Tedbir Sistemi"nin (YBTS) yürürlükten kalkacağı, "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi"nin uygulanmasına ise devam edileceği aktarıldı.

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