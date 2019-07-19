"Tedbir Yönetim Sistemi" 23 Temmuz'da devrede olacak

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, işlemlerin güvenilir ve rekabetçi şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere geliştirdiği "Tedbir Yönetim Sistemi"ni 23 Temmuz'da devreye alacak.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan duyuruda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Borsalar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve bu kanuna aykırılık olacak şekilde gerçekleştirilen işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar ve her türlü önleyici tedbirleri alabilirler." ifadesinin kullanıldığı anımsatılarak, bu kapsamda faaliyetlere devam edildiği belirtildi.

Borsa tarafından yürütülen gözetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesi amacıyla bugüne dek "Otomatik Seans Durdurma Sistemi", "Yatırımcı Bazında Tedbir Sistemi", "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi" ve "SMART Sistemi"nin devreye alındığına dikkat çekilen duyuruda, "Tüm bunlara ek olarak, borsamız gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunun da bir parçası olarak piyasa bozucu ya da piyasa dolandırıcılığı şüphesi içeren emir ve işlemler ile makul bir sebeple açıklanamayan olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini proaktif bir yaklaşımla tespit etmek ve piyasalarımıza güveni pekiştirmek amacıyla 'Gözetim Tedbirleri Yönergesi' hazırlanmış ve bir 'Tedbir Yönetim Sistemi' geliştirilmiştir." denildi.