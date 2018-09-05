TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nun mobil uygulaması hizmete sunuldu

İSTANBUL (AA) - Takasbank tarafından kurulan ve işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) mobil uygulaması hizmet vermeye başladı.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nun teknolojik gelişmelere uyumu çalışmaları kapsamında, yatırımcıların fon bilgilerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini teminen yeni mobil uygulaması hizmete sunuldu.

Uygulama sayesinde tüm fonlara ilişkin genel bilgilerin yanı sıra fonların portföy dağılımına, fiyatına, getirisine ve diğer temel verilerine erişilebiliyor.

Fonlar ile diğer yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırılmasına da olanak sağlayan uygulamada, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönlendirme yapılarak istenilen fona ait detaylı bilgileri içeren formlara ulaşılabiliyor.

Uygulamaya "App Store" ve "Google Play" üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu, menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ait bilgileri de içeriyor. TEFAS mobil uygulamasıyla yatırımcılar her yerden, istedikleri anda fon bilgilerine erişim imkanına da kavuşmuş oldu.

