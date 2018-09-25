"TEGV’e 25 Bin Kitap Bağışı Kampanyası"nın ikinci etabı başladı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Maylo ve Migros’un, çocuklara okuma sevgisi aşılamak ve daha fazla çocuğun kitaba erişimini sağlamak amacıyla düzenlediği "TEGV’e 25 Bin Kitap" kampanyasının ikinci etabı başladı.
İlk etabında TEGV’e hediye edilecek kitapların büyük bir kısmının karşılandığı kampanyanın ikinci etabı ile 25 bin kitaba ulaşılması hedefleniyor.
Türkiye’nin 81 ilindeki Migros mağazalarında geçerli olan proje kapsamında özel tasarlanmış Maylo 30’lu tuvalet kağıdı, 10’lu kağıt havlu ve 2’li dev havlu satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı ile Türkiye genelinde binlerce çocuğun kitap okumasına katkıda bulunuluyor.
Kampanyanın ilk döneminden son derece memnun kaldıklarını belirten Lila Group CEO’su Alp Öğücü, "Kampanyamıza ilgi gösteren tüm müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın nitelikli eğitim alma haklarına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kampanyamızın ikinci dönemi ile 25 bin kitaba ulaşmak en büyük arzumuz. Çünkü inanıyoruz ki, 'Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir'" dedi.
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