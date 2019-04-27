FİNANS

Tehditleri Songar bertaraf edecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

İsmini sungur, şahin gibi avcı kuşlardan alan ilk milli silahlı drone sistemi Songar, otomatik makineli tüfekle 10 kilometre yarıçaplı menzilde görev icra edebiliyor - Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen, 200 mermi taşıyabilen sistem, 2 bin 800 metre irtifada kullanılabiliyor - Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da görev yapabilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi bünyesinde "drone"lar kullanılarak geliştirilen güvenlik çözümlerine bir yenisi eklendi.

Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri, bu yıl itibarıyla savunma sanayisindeki faaliyetleri için ASİSGUARD markasını oluşturma kararı aldı.

ASİSGUARD, hali hazırda askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları, C4ISR (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında özelleşmiş sistem, alt sistem donanım ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Şirketin askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor.

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

İsmini sungur, şahin gibi yırtıcı kuşlardan alan Songar'ın sunduğu olanaklar, "Gökyüzünün en güçlü avcılarından biri sizin kontrolünüzde" sözleriyle tarif ediliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

- Taarruz amaçlı da kullanılabilecek

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.

Geliştirilen model 4 alt sistemden oluşuyor. Drone alt sistemi, hava platformunu içeriyor. Milli tasarım Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASİS) ve Drone Üzeri Makineli Tüfek (DMT), geri tepme sönümleme yeteneğine sahip ve namlunun 0-60 derece dikey eksende yön değiştirmesini sağlıyor. Sistem Yer Kontrol İstasyonu ile idare ediliyor.

ASİSGUARD, Songar Silahlı Drone Sistemi'ni 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergileyecek.

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ASİS ASİSGUARD Savunma Sanayisi silahlı drone Songar Silahlı Drone Sistemi

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