Tehlikeli madde taşımacılığında yeni kurallar

Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, yerleşim yerlerindeki okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmesi zorunluluğu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, kara yolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan gönderenler, alıcılar ve yükleyenler yanında, tank-konteyner/portatif tank işletmecileri ve boşaltanlar ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına, üçüncü şahıslar tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığı da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Buna göre, tehlikeli maddeler kamuya açık kara yolunda, yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak kontrollü, emniyetli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınacak. Taşımacılık faaliyetinde bulunacaklar, ilgili yetki belgesine sahip olmak zorunda olacak.