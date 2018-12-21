Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarında 2019-2022 yıllarında uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Buna göre, 2019'un ilk yarısında uygulanacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı 72 bin lira ile 2 milyon 160 bin lira arasında değişecek.

Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu tutar kaza başına 1 milyon 800 bin lira ile 21 milyon 600 bin lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için aynı dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı maddi zararlar için kaza başına 308 bin 700 lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 350 bin lira, kaza başına 1 milyon 752 bin 500 lira olacak.