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Tehlikeli maddeler için zorunlu sorumluluk sigortası

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortaları için 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi - Yeni yıldan itibaren uygulanacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı, 72 bin lira ile 2 milyon 160 bin lira arasında değişecek

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarında 2019-2022 yıllarında uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Buna göre, 2019'un ilk yarısında uygulanacak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı 72 bin lira ile 2 milyon 160 bin lira arasında değişecek.

Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu tutar kaza başına 1 milyon 800 bin lira ile 21 milyon 600 bin lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için aynı dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı maddi zararlar için kaza başına 308 bin 700 lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 350 bin lira, kaza başına 1 milyon 752 bin 500 lira olacak.

Asgari maddi teminat tutarı 1 Temmuz 2019'dan itibaren 900 lira ile 2 milyon 310 bin lira arasında değişecek. Sağlık giderleri ve ölüm teminatı kişi başına 385 bin lira, kaza başına 1 milyon 925 bin lira ile 23 milyon 100 bin lira arasında olacak.

Tüpgaz zorunlu mali sorumluluk sigortası için bu dönemde uygulanacak asgari teminat tutarı da maddi zararlar için kaza başına 330 bin lira, tedavi giderleri, daimi sakatlık ve ölüm için kişi başına 375 bin lira, kaza başına 1 milyon 875 bin lira olacak.

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari maddi teminat tutarı, 2020'de 900 lira ile 2 milyon 460 bin, 2021'de 900 lira ile 2 milyon 580 bin ve 2022'de 900 lira ile 2 milyon 700 bin lira arasında değişecek.

Sağlık giderleri ve ölüm teminatı, 2020'de kişi başına 410 bin lira, 2021'de 430 bin lira, 2022'de 450 bin lira olacak. Kaza başına teminat tutarları ise 2020'de 2 milyon 50 bin lira ile 24 milyon 600 bin lira, 2021'de 2 milyon 150 bin lira ile 25 milyon 800 bin lira, 2022'de 2 milyon 250 bin lira ile 27 milyon lira arasında değişecek.

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