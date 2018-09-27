TEI İstanbul Airshow'da yerli ürünlerini tanıtıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Havacılık sanayisinde motor teknolojileri konusunda uluslararası üretici TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), özgün ürünleriyle İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'na katıldı.
TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarın açılış gününde TEI standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile beraberlerindeki heyet, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten Türkiye'nin özgün helikopteri T625'e güç vermek için geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, TS1400 motoru için katmanlı imalat yöntemi ile üretilen parçalar ve ANKA'ya güç verecek PD170 motoru hakkında bilgi aldı.
TEI, 4 gün sürecek fuar boyunca, yerli ve milli projelerini sergileyecek.
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