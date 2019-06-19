TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü organize edilen "Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile GE Additive arasında katmanlı (eklemeli) imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Paris'teki fuara katılarak özgün ürünlerini ve imalat kabiliyetlerini sergilediği duyuruldu.

Dünyanın en büyük havacılık fuarında TEI'nin, gerçek ölçülerinde hazırlanan TEI-TS1400 turboşaft motoru modeli, TEI-PD170 turbodizel havacılık motoru, TEI-TJ90 turbojet motorunun yanı sıra en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru LEAP için ürettiği 5 kademe bliski ve katmanlı imalat kabiliyetlerinin tanıtıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TEI, dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından olan fuara katılarak yerli ve milli havacılık ve savunma sanayisinde geldiği noktayı göstermenin yanında, üretim kabiliyetleriyle global sivil havacılığa sunduğu katkılarını da sergiliyor. Anlaşma kapsamında iki adet M Line sistemi ve iki adet M2 makinesi tedarik edilecek. TEI'nin katmanlı imalat teknolojisine yaptığı bu yatırım, bu alanda Türkiye'deki lider pozisyonunu perçinledi. Yeni GE Additive M Line ve M2 sistemleri, TEI'nin Eskişehir'deki genel merkezine kurularak şirketin mevcut toz yatağı metal toz ergitme makineleri filosunu tamamlayıcı nitelikte olacaktır."