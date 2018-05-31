FİNANS

TEİAŞ'tan yer altı kablo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

TEİAŞ'tan yer altı kablo ihalesi

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 154 kV Yakuplu-Beylikdüzü yer altı kablosu yapım işi için ihaleye çıkacak.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Yakuplu-Beylikdüzü yer altı güzergahı için güç kablolarının temini, testi, nakliyesi ve devreye alınarak teslim edilmesi işi, TEİAŞ tarafından uluslararası katılıma açık olarak ihale edilecek.

İhaleye verilecek teklifler, 18 Temmuz 2018 Çarşamba saat 14.00'de TEİAŞ'ın Sefer Kul Toplantı salonunda, teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda açılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale saatine kadar 200 bin avro veya muadili serbest döviz kuru değerindeki geçici teminat ile birlikte sunabilecekler.

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154 kV Yakuplu-Beylikdüzü Yeraltı Kablosu'nun yapımı ihale Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)

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