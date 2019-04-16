FİNANS

TEI'ye ihracat başarı ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

TEI'ye ihracat başarı ödülü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), geçen yıl gerçekleştirdiği 299 milyon dolarlık ihracat rakamı ile savunma ve havacılık alanında ikincilik ödülünü aldığı bildirildi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamada, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın dün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda "Savunma ve Havacılık Sanayisi 2018 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni"nin de düzenlenerek firmalara ihracat başarı ödüllerinin verildiği duyuruldu.

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ihracatta elde ettiği rakamlarla savunma ve havacılık dalında TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ardından ikinci olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödül, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş tarafından TEI Programlar Direktörü Ahmet Kain'e verildi. Önceki yıllardaki başarısına bir yenisini daha ekleyerek 2018 yılında 299 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren TEI, sahip olduğu altyapı ve teknik kabiliyetle, yüksek teknolojili, kaliteli ürün ve hizmetler ile uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen lider firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir TEI

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