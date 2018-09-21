FİNANS

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde temmuz ayında başlatılan kampanyanın çekilişi Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

LEFKOŞA, (DHA)-KUZEY Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde temmuz ayında başlatılan kampanyanın çekilişi Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bir şanslı kişi yüzde 50 indirimle ev sahibi olma şansı elde etti.

Noter huzurunda yapılan çekilişle bir şanslı kişi İskele Long Beach, COURTYARD projesinden yüzde 50 indirimle ev sahibi olma şansı yakaladı. Yoğun ilgi gören ve yüzlerce kişinin katıldığı kampanyada kazanan numara 586 olurken, bu numaraya sahip kişi kira garantili stüdyo dairenin sahibi olma şansını elde etti.

Noter Ahmet Çakıcı’nın gerçekleştirdiği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanan çekilişe Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç ile birçok üst düzey yönetici katıldı.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 1 SMS YETTİ

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde Temmuz ayında başlatılan ve Eylül ortasında sonlanan kampanyanın çekilişi sırasında konuşmalar gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan gerçekleştirdiği konuşmasında Turkcell olarak iş birliği yaptıkları kurumları teknoloji iş ortağı, marka işbirliklerini de müşterilerine değer yaratan platform olarak gördüklerini söyledi. Bu kampanyada kendi sektörünün lideri olan Döveç Construction ile güçlerini birleştirdiklerini ifade eden Aslan, talihli bir Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisinin ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tebrik etti.

Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç de kampanyanın büyük ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek hem katılımcılara hem de Turkcell’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Burçin Döveç, bugüne kadar 2000’in üzerinde konut ürettiklerini anlatan konuşmasında, her yeni projede daha iyi işlere imza atma çabasında olduklarını belirtti. Proje hakkında detaylı bilgi veren Döveç kazanan kişiyi de tebrik etti.

(FOTOĞRAF)

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi olduTek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi olduTek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

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