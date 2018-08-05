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Tekfen Grubu ilk yarıda 520 milyon net kar elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Tekfen Grubu, 2018 yılı ilk yarısını, konsolide bazda 5 milyar 103 milyon lira ciro, 593 milyon lira faiz, vergi, amortisman öncesi kar (FAVÖK) ve 520 milyon net kar ile kapattı - Grubun aktif büyüklüğü 10 milyar 610 milyon liraya, öz kaynak büyüklüğü ise 3 milyar 434 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tekfen Grubu, 2018 yılı ilk yarısını, konsolide bazda 5 milyar 103 milyon lira ciro, 593 milyon lira faiz, vergi, amortisman öncesi kar (FAVÖK) ve 520 milyon net kar ile kapattı.

Tekfen Grubu yaptığı yazılı açıklama ile 2018 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklamada yer alan bilgiye göre grup, ilk yarıda konsolide bazda 5 milyar 103 milyon lira ciro, 593 milyon lira FAVÖK ve 520 milyon lira net kar elde etti. Böylece Tekfen Grubu'nun, aktif büyüklüğü 10 miyar 610 milyon liraya, öz kaynak büyüklüğü ise 3 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle Tekfen markasının temsilcisi olan Taahhüt Grubu, yüzde 70,5'lik payı ile iş hacminin önemli bölümünü oluştururken, Taahhüt Grubu'nun 2018 yılı ilk 6 aylık cirosu 3 milyar 598 milyon lira, net karı ise 279 milyon lira olarak gerçekleşti.

Portföyünün yüzde 84'ünü yurt dışı projelerin teşkil ettiği Taahhüt Grubu, yaklaşık 17 bin çalışanıyla Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Katar'da projeler gerçekleştiriyor. Grup, son olarak Saudi Aramco ile geçtiğimiz hafta 590 milyon dolar tutarında Haradh Sahası Gaz Artışı Programı-Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları inşaat işleri için sözleşme imzaladı.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nun da yılın ilk 6 aylık döneminde satış gelirleri 1 milyar 445 milyon lira, net karı ise 145 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirket, geçtiğimiz Ocak ayında, Türkiye’nin önde gelen yaş meyve üreticisi Alanar Meyve ve kardeş şirketi Alara Fidan'ı bünyesine katmıştı.

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- "Ciroda yüzde 10, net karda ise yüzde 21'e yakın hedeflerimizin üstüne çıkabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz yıllarda gösterdiğimiz kararlı duruşu, 2018 yılı ilk döneminde de sürdürdük ve yıl sonu hedeflerimizi yukarı yönde revize ettik. Görünen o ki büyük bir aksilik olmazsa tüm hedeflerimizi gerçekleştirip, ciroda yüzde 10, net karda ise yüzde 21'e yakın hedeflerimizin üstüne çıkabiliriz. Aynı zamanda Holding hisselerinin değeri, 2017 yılında BİST 100'ün ortalama değer artışının yaklaşık dört katı oldu. Tekfen'de başlatılan ve başarıyla devam eden dönüşüm hedefinin yatırımcılar nezdinde de karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

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2018 yılı ilk yarı Tekfen Grubu

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